«Они боятся!»: минчанин заглянул в глаза милиции на пикете солидарности 6 21.06.2020, 12:27

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Фото: «Наша Ніва»

Белорусы делятся впечатлениями от увиденного за последние несколько дней.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

20 июня во многих городах люди снова вышли на стихийные акции солидарности и протеста.

Телеграм-канал "Баста!" публикует письма читателей, в которых люди рассказывают о ситуации в своих городах, о протестах и настроениях людей.

"Был на пикете по сбору подписей в пятницу, очень часто мимо проходили сотрудники милиции, и я обратил внимание на один важный с моей точки зрения момент: когда смотришь им прямо в глаза, они тут же отводят взгляды.

Они боятся! Смелый человек смотрит прямо в глаза! Человек, который знает, что он прав, человек тоже не отводит взгляд. Они понимают, что сила и правда – за нами", - пишет минчанин.

"Ходил на акции солидарности, эмоции пережил непередаваемые. У меня возникает один вопрос к органам правопорядка, пенсионерам и всем работникам бюджетной сферы. Неужели после выборов, когда смениться власть, вы потеряете работу?

Как ходили в ППС, на завод, в школу, так и будете ходить. Как получали пенсии и зарплаты, так и будете получать. Но только на работе вас не будут унижать. Зарплаты и пенсии будут соответствовать вашему труду, а не отношению к вам начальника. Но появится и что-то, чего давно не было. Самоуважение. Помните, что это такое?

Открывайте глаза, я верю, что вам тоже хочется быть нормальными людьми и жить в нормальной стране", - пишет жительница Витебска.

"Сегодня есть самый реальный за последние десятилетия шанс вернуть страну, которую Саша украл у нас давным-давно. Вся моя жизнь прошла при нем. У меня нет ни одного знакомого, который бы его поддерживал. Ни одного, представляете? Я – студентка БГМУ, никогда не лезла в политику, окружение у меня примерно такое-же. И у всех одно и то же на уме – пора Саше на покой.

Хотелось бы обратиться к моим сверстникам. Ребяты, оторвитесь, оторвется от компьютерных кресел, ведь во всем мире студенты - двигатель прогресса! Поднимайтесь, хватит жить рабами, пора отправить его на пенсию уже, засиделся ведь".

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