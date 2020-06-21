Они избили журналистов 3 21.06.2020, 12:59

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Стали известны имена милиционеров, напавших на сотрудников издания «Ганцавіцкі час».

20 июня в Ганцевичах (Брестская область), возле центральной площади прошла цепь солидарности. Стрим с места событий вели журналисты местного независимого издания «Ганцавіцкі час» Сергей Багров и Александр Позняк. Вскоре приехали милиционеры, один из сотрудников РОВД произнес: «Вы нарушаете!» и сразу дал команду «Надевайте наручники!». Началось задержание, во время которого было слышно, как журналисты просят их не бить и не ломать их технику. Через несколько минут милиционеры, ругаясь матом, пытались выключить стрим на телефоне. Журналистов и еще нескольких жителей Ганцевичей задержали.

Как сообщил сайту ПЦ «Весна» главный редактор «Ганцавіцкага часу» Петр Гузаевский, журналистов в милиции избили.

«У Александра под левым глазом [гематома]. Он рассказал, что его заковали в наручники при задержании, били, жестко прессовали, угрожали — в общем, полный набор. Что касается оператора и редактора, который снимал (Сергей Багров) — то родственники задержанных, собравшихся возле РОВД, говорили, что слышали через открытое окно, что один из милиционеров кричал на него: «это все из-за тебя, это ты транслировал это видео!" Потом оператор кричал — видно его тоже били. Это люди мне передали», — рассказал Петр Гузаевский.

Петр Гузаевский написал заявление на имя начальника милиции о том, что Багров и Позняк — штатные сотрудники газеты, зарегистрированной в Министерстве информации, и они исполняли свои обязанности согласно закону «О средствах массовой информации» имели право находиться в месте массового мероприятия — поэтому их задержали незаконно.

По словам свидетелей, начальник милиции Виталий Кулешов, когда давал приказ о задержаниях, подчинялся какому-то «товарищу капитану», рассказал Гузаевский, сообщает «Радыё Свабода».

Пользователи интернета собрали информацию о сотруднке РОВД, отдавшем приказ избивать и задерживать людей. Это - подполковник милиции Виталий Васильевич Кулешов. Уроженец деревни Ровины Кореличского района Гродненской области. Ветеринар по образованию.

В социальных сетях тем временем обратили внимание на момент задержания одного из жителей Ганцевичей: сотрудник в форме ГАИ душил человека коленом, это напоминает прием, примененный против Джорджа Флойда в США, смерть которого стала причиной массовых протестов против полицейского насилия.

Пользоваетли интернета опознали еще одного участника нападения на людей в Ганцевичах. Это - милиционер Игорь Вольнич. Это он придавил коленом человека, лежащего на земле.