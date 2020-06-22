Ученые: Земная твердь между Канадой и Австралией хранит информацию о происхождении жизни 22.06.2020, 9:14

3,587

Фото: gur-095.livejournal.com

Геологи заинтересовались древними породами в этом секторе.

Геологические породы в недрах Земли хранят информацию о появлении самой первой жизни на планете. Анализ древних фрагментов земной тверди, как уверены исследователи, поможет разгадать загадки, связанные с появлением жизни, пишет lenta.ua.

Силикатные лавы делятся на три типа — фельсиковые, промежуточные и мафические. Фельсиковые лавы отличаются низкой плотностью, так как образованы из пород, богатых алюминием и кремнием. В мафических породах доминируют магний и железо, поэтому они более плотные. Разница в плотности имеет очень важное значение — разные лавы образуют разные слои в недрах планеты, и благодаря этому на Земле существует тектоника.

"Понимание процесса образования тектоники, как и понимание формирования континентальной коры — ключевые вопросы, позволяющие приоткрыть загадку появления жизни на Земле. У нас не так много данных, на основе которых можно изучать далекое геологическое прошлое нашей планеты, но иногда мы все-таки находим сведения, способные подтвердить или опровергнуть те или иные теории", — рассказывают ученые.

Древние геологические пласты, обнаруженные в Канаде и Австралии, содержат некоторые интересные особенности, на основе которых исследователи могут реконструировать историю жизни на планете. Это, в частности, цирконы из относительно молодых горных пород, которым 300 миллионов лет — их анализ поможет исследователям разобраться в истории жизни.