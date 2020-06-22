Злость народная кипит все больше и больше.

Эмоциональное обращение белоруски публикует Telegram-канал "Баста!".

"Сегодня посмотрела видео из Новогрудка, - пишет она. - Я женщина, но даже у меня сегодня впервые сжались кулаки.

Что это такое происходит? Что творят власти? Усатый, который незаконно сидит у власти 26 лет, решает все за нас за всех? Что значит его высказывание "Мы страну не отдадим"? Кто мы?

Мы – это я и все, кто сейчас выходит на акции - потомки великих людей! А ты кто? Ты чей потомок, если ты даже про батьку своего родного брешешь?

Сотрудники милиции, включайте мозги, задумайтесь, что будет с вами когда усатого не станет. Он бросит вас при первой возможности и улетит со своими сынками в Эмираты. А вы останетесь здесь с нами! Бежать вам бабок не хватит!

Народ! Я горжусь вами! Всеми теми, кому сейчас не безразлично будущее наших детей и внуков! Злость народная кипит все больше и больше! Беги Саша! Беги!"

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