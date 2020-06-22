В США создают высокоточные ракеты с дальностью полета до 500 километров 22.06.2020, 15:57

Новое оружие станет эффективным средством поддержки на всех уровнях.

Военные США увеличат дальность стрельбы оперативно-тактических ракетных комплексов (ATACMS) до более чем 500 километров. Об этом сообщает defence-blog.

Американская армия уже инвестировала более миллиарда долларов в разработку и испытания высокоточных ракет следующего поколения — Precision Strike Missile. Новый боеприпас предназначен для поражения наземных целей, но может использоваться и против кораблей.

Бригадный генерал Джон Рафферти, директор группы по разработке Precision Strike Missile, заявил, что ракеты будут получены уже в 2023 году и интегрированы в Вооруженные силы в 2025 году.

После развертывания комплексы с ракетами «земля - земля» Precision Strike Missile дадут американским войскам широкие возможности для подавления целей в глубине поля боя. Новое оружие станет эффективным средством поддержки на всех уровнях от бригады до театра военных действий.

Армия США уже выбрала Precision Strike Missile как приоритетную цель и сделала все, чтобы ускорить сроки ее разработки и постановки на вооружение.