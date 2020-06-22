Житель Орши: Лукашенко, твоя судьба предрешена 18 22.06.2020, 16:38

5,920

Фото: Reuters

Процесс возвращения страны народу идет полным ходом.

Об этом читатель группы гражданской кампании «Европейская Беларусь» в «Фейсбуке» из Орши:

- Многое наговорил и наделал Лукашенко за последнее время. Но, меня, как гражданина, больше всего возмущает фраза, которую он вторит, как мантру: «Я свою страну не отдам!». С какого такого перепуга Саша с тремя процентами решил, что страна принадлежит ему? Его, как наёмного менеджера назначили первый и единственный раз в 1994 году. Однако, колхозное мировосприятие усатого гражданина трактовало сие назначение по-своему: узурпировать власть, обогатиться за счет народа и вечно сидеть на троне, аки верховный колхозник на кобыле.

Хочу напомнить, что страна наша – белорусского народа, и только мы решаем, как нам в ней жить, растить детей, зарабатывать, на что должны идти налоги. Я так вижу, что Лукашенко подзабыл элементарные истины основ государственного управления (а знал ли?), ну так пришло время напомнить.

То, что мы наблюдаем в последние недели – это и есть процесс возвращения страны ее собственнику – народу. А народ белорусский, уж точно страну не отдаст, в отличии от узурпатора, который то и дело торговал нашей независимостью.

Лукашенко, твоя судьба предрешена. Сегодня никто, абсолютно никто тебя не поддерживает. Прекрати уже свои идиотские игры в «бравого спасителя нации»! Просто уйди! Уйди, пока еще есть шанс на мирный уход и справедливый суд.