Василий Хомутовский процитировал Оруэлла и поддержал перемены 1 23.06.2020, 14:57

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Василий Хомутовский

Фото: ФК «Динамо-Брест»

Тренер брестского «Динамо» и экс-вратарь сборной Беларуси высказался за честные и прозрачные выборы.

«Джордж Оруэлл писал: „Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм“!

За те годы, что играл и жил в Европе, проникся одним — уважай себя и окружающих тебя. Уважай свое мнение и позицию других! Не важно, какая у него или у тебя должность и положение.

Мы все Личности! Желаю, чтобы каждый имел свое мнение и свободу его высказать! Я за прозрачные и честные выборы!» — написал на своей странице в Instagram тренер брестского «Динамо» и бывший вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский.