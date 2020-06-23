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Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

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  • 23.06.2020, 16:38
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Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом
Новак Джокович
Фото: bookmakersrating.ru

У его жены также положительный тест на COVID-19.

Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил о том, что заразился коронавирусом, пишет "Зеркало недели. Украина".

У его жены Елены также обнаружен коронавирус. О результатах теста детей пока нет информации.

"Мы организовали турнир во время, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться.

Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит здоровью и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз пройду тест", — отмечается в заявлении Джоковича.


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