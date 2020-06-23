Мэр Феникса призвал Трампа надеть маску на митинге 23.06.2020, 21:17

1,410

фото: worldweapon.ru

В городе фиксируют рост количества случаев COVID-19.

Во вторник перед визитом президента США Дональда Трампа в Аризону мэр Феникса, демократ Кейт Гальего, призвал главу Белого дома подать пример и надеть маску на митинге, сообщает zn.ua со ссылкой на ABC 15.

"Хотя я не верю, что мероприятие такого масштаба можно провести безопасно, особенно в связи с тем, что в Аризоне наблюдается рост количества случаев COVID-19, президент решил провести этот митинг", - сказал мэр.

Трамп, который уже прославился своим нежеланием носить защитную маску, несмотря на пандемию коронавируса в мире, все же надел ее. Известно, что американскому президенту пришлось надеть защитную маску во время посещения одного из заводов во Флориде, переоборудованном для изготовления респираторов.