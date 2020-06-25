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Минчане: Из крана вонь стоит на всю квартиру

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  • 25.06.2020, 10:51
  • 4,215
Минчане: Из крана вонь стоит на всю квартиру
Фото: tut.by

На некоторых улицах столицы питьевой воды нет уже даже в магазинах.

Жители Фрунзенского района Минска пишут телеграм-каналу «Беларусь головного мозга» о проблемах с водой:

«Улица Кунцевщина, ни одной машины с водой, из крана вонь на всю квартиру, живой йод. Дочь живет на Харьковской, тоже самое, у них маленький ребенок а воды в близлежащих магазинах нету, на заправке и то все скупили. Телефон на водоканале не отвечает. Люди что творится?»


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