Минчане: Из крана вонь стоит на всю квартиру 20 25.06.2020, 10:51

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Фото: tut.by

На некоторых улицах столицы питьевой воды нет уже даже в магазинах.

Жители Фрунзенского района Минска пишут телеграм-каналу «Беларусь головного мозга» о проблемах с водой:

«Улица Кунцевщина, ни одной машины с водой, из крана вонь на всю квартиру, живой йод. Дочь живет на Харьковской, тоже самое, у них маленький ребенок а воды в близлежащих магазинах нету, на заправке и то все скупили. Телефон на водоканале не отвечает. Люди что творится?»