Председатель Мингорисполкома: Причины проблем с водой до сих пор неизвестны 7 26.06.2020, 8:01

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ФОТО: BELSAT.EU

Власть снова расписалась в своем полнейшем бессилии.

На второй день после того, как в столице начались проблемы с водой, ситуацию прокомментировал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. В Тelegram-канале «Минск. Официально» он рассказал, что происходит, а также отметил, чем объясняется постепенное распространение проблемы по городу, сообщает onliner.by.

— В зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды, попало 2569 домов, — рассказал Анатолий Сивак. — В 96% из них уже завершены работы по промывке водопроводов. Сейчас городским Центром гигиены и эпидемиологии в отдельных точках (их около 100) делается анализ воды. Если результаты будут положительными, существующие ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты.

Причины произошедшего на данный момент не установлены. Исходя из докладов городских служб, по одной из версий, случившееся связано с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода. Для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин Минский горисполком обратился в прокуратуру.

По словам мэра столицы, проблемы с водой возникли в тех районах Минска, где вода подается из поверхностных источников. Первые обращения по качеству воды стали поступать от жителей Фрунзенского и Московского районов, потому что их территория находится рядом с очистными станциями. До остальных некачественная вода дошла позже, так как это расстояние дальше. Это микрорайоны железнодорожного вокзала и часть Курасовщины в Октябрьском, Немига — Тимирязева в Центральном.