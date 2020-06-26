Названы 12 неожиданных плюсов виски для здоровья 2 26.06.2020, 9:53

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Какой алкоголь подходит для тех, кто придерживается ЗОЖ?

У ученых есть 12 аргументов в пользу виски. НВ дополнил их подборкой актуальных напитков по отличным ценам со скидкой и доставкой.

В тревожные времена эпидемий и депрессивные дни социальной изоляции хорошие новости как никогда нужны для поддержания духа. И вот новость, которую заслужили любители скотча: для здоровья полезно не только красное вино, но и хороший виски.

Оказалось, что любимый многими элитный алкогольный напиток может оказывать положительное влияние на здоровье. Вот 12 неожиданных бонусов для здоровья тех, кто умеренно пьет виски. И 10 отменных односолодовых виски по отличной цене, которые можно сейчас купить онлайн со скидкой и доставкой, чтобы укреплять здоровье со вкусом.

В то же время, обратите внимание, что ВОЗ призывает снизить потребление алкоголя и табака во время карантина 2020 года, чтобы не усугублять влияние вируса на организм.

12. Помогает сбросить лишний вес

На диете сложно подобрать напиток для удовольствия: во фрешах высокое содержание фруктовых сахаров, а в коктейли добавляют сахарный сироп. Присмотритесь к виски: содержание углеводов в нем минимально, а калорий на порцию — 64. В 1991 году Американское общество клинического питания опубликовало исследование, согласно которому умеренное потребление увеличивает энергию и снижает потребность в сахаре (сахарозе). Звучит, как идеальный вариант для тех, кто следит за своим весом. Однако не забывайте, что объем одной порции — 30 мл, или «драм», как называют его шотландцы.

11. Профилактика рака

Еще одно большое преимущество для здоровья — высокая концентрация в виски эллаговой кислоты, мощного антиоксиданта, который помогает нейтрализовать вызывающие рак свободные радикалы в организме человека. Согласно изданию Wide Open Country, в односолодовом виски больше антиоксидантов, чем в красном вине.

10. Предотвращение инсульта

Как и со всеми бенефитами виски для здоровья, ключ к ним — очень и очень умеренное потребление. Благодаря способности разжижать кровь, ежедневная порция виски может снизить риск ишемического инсульта, вызванного закупориванием артерий.

9. Виски лечит простуду

Горячий Тодди — традиционное лечение от простуды в Туманном Альбионе. В отличие от других домашних средств, его применение имеет под собой научную основу. Ингредиенты этого горячего зимнего коктейля обладают свойствами аптечных муколитиков: виски расширяет кровеносные сосуды, а мед, лимон и травяной чай обладают анестезирующими свойствами и могут разжижать слизь.

8. Это убийца стресса

Мы все это знаем интуитивно: кто не зависал в баре после тяжелой рабочей недели. Порция виски действительно помогает достичь релакса: барбитуратный эффект алкоголя может уменьшить стресс, а также обладает седативными свойствами, которые помогут уснуть, если вы испытываете беспокойство. Вот почему виски является классическим вариантом рюмки на сон грядущий во всем мире.

7. Снижает риск слабоумия

Если вы когда-либо напивались так, что не помнили наутро, что с вами произошло накануне, то вам будет сложно поверить в это исследование. Но ученые Национального центра биотехнологической информации пришли к выводу, что употребление от одного до шести напитков в неделю может снизить риск слабоумия с большей вероятностью, чем полный отказ от алкоголя.

6. Помогает пищеварению

Виски исторически использовался в качестве дижестива во многих культурах на протяжении веков. Если у вас была тяжелая еда, то один напиток после ужина может быть как раз тем, что вам нужно, чтобы приятно завершить трапезу.

5. Помогает предотвратить диабет

В то время как употребление алкоголя не рекомендуется пациентам с диабетом, исследования показали, что длительное умеренное потребление алкоголя может помочь организму регулировать инсулин, что потенциально может снизить риск заражения диабетом 2 типа. Тем не менее, пьянство, наоборот, увеличивает риск.

4. Помогает при боли в горле

Виски, теплая вода и мед — известное в Британии лекарство от боли в горле. Спирт в виски действует как антисептик и обезболивающее средство при ноющих миндалинах, а мед создает слой покрытия, которое продлевает эффект заживления. Вы можете полоскать горло, попивать или и то, и другое.

3. Продлевает жизнь

Исследование 2010 года, опубликованное Исследовательским обществом по алкоголизму, показало, что среди умеренно выпивающих людей среднего и более старшего возраста, уровень смертности более низок, чем у пьющих или не пьющих вовсе.

2. Помогает укрепить иммунитет

Несколько лет назад исследователи из Университета здоровья и науки Орегона (OHSU) в Портленде, штат Орегон, исследовали влияние умеренного потребления алкоголя на иммунную систему, обучив 12 макак-резусов употреблять напиток, на 4% состоявший из алкоголя. Иммунная данного вида система сопоставима с иммунной системой человека и часто используется для проверки воздействия препаратов на людей.

После знакомства с напитком обезьян привили от оспы и разделили на две группы. Одна группа продолжала получать слабый алкогольный напиток, а другая — нет. Интересно, что по отношению к алкоголю обезьяны демонстрировали сходные с человеком модели потребления: одни употребляли многократно, в то время как другие пили алкогольный раствор время от времени и умеренно. Через семь месяцев обезьяны были привиты вакциной против оспы повторно. Такая инъекция должна вызывать выброс антител иммунной системой обезьяны. Исследователи получили неожиданный результат. У тех обезьян, которые пили алкоголь в больших количествах, не возникло всплеска антител. Однако те обезьяны, которые пили умеренно, производили больше антител, чем контрольная группа, которая не получала алкогольный напиток.

1. Заменяет антисептик для рук

Издание China South Morning Post сообщает, что формула антисептика для рук с 80-процентным содержанием спирта была предложена ВОЗ, опираясь на опыт борьбы с заражениями, но не на исследованиях на коронавирусе. Однако, когда провели исследования, оказалось, что воздействие 30-процентного раствора алкоголя вполне сопоставимо с действием формулы ВОЗ. А это значит, что виски, среднее содержание алкоголя в котором 40%, в экстренной ситуации прекрасно справится с задачей уничтожения SARS-CoV-2, вызывающего заболевание коронавирусом COVID 19. Так поднимем же бокал вкуснейшего виски за то, чтобы вам никогда не пришлось воспользоваться этим лайфхаком!