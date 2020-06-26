Ученые обнаружили еще одно сходство дельфинов и человекоподобных обезьян 26.06.2020, 15:50

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Эти млекопитающие оказались намного умнее, чем мы думали.

Ученые из Университета Цюриха выяснили, что дельфины учатся техникам охоты не только у своих матерей, но и у других сородичей.

Обнаружено еще одно сходство дельфинов и человекоподобных обезьян, пишет «Популярная механика».

В течение более десяти лет ученые наблюдали за поведением индийских афалинов, обитающих у западного побережья Австралии, и в частности за тем, как среди дельфиньей популяции распространяется специфическая техника охоты — «вытряхивание». Дельфины выталкивают носом на поверхность воды большие раковины, где скрывается добыча, как правило, рыба, и вытряхивают ее себе в пасть.

Считалось, что подобные приемы охоты у дельфинов передаются от матерей к детям, и ученые называют это вертикальной передачей. Но, как выяснили швейцарские исследователи, дельфины также и взрослом возрасте перенимают такие техники друг у друга внутри одного поколения, то есть происходит уже горизонтальная передача умений.

Руководивший исследовательской группой Михаэль Крютцер, директор Института антропологии Цюрихского университета, уверен в важности полученного результата. «Вывод является важной вехой. Он показывает, что по своему культурному поведению дельфины и зубатые киты значительно более схожи с человекоподобными обезьянами, чем считалось ранее», — говорит Крютцер. По словам ученого, гориллы и шимпанзе также передают техники добычи пищи как по вертикали, так и по горизонтали, и несмотря на все различия в эволюции, у этих обезьян и дельфинов много общего: «И те, и другие являются долгоживущими млекопитающими с большим объемом мозга и обладают заметными способностями к инновациям и передаче культурного поведения».

Кроме того, результаты исследования расширяют понимание того, как дельфины приспосабливаются к изменениям окружающей среды, меняя свое поведение. Способность обучаться у сородичей позволяет новым техникам и умениям быстро распространяться по всей популяции. Вполне вероятно, что появление и самого «вытряхивания» стало результатом массового вымирания гигантских улиток в результате жары 2011 года — оставшиеся после этого многочисленные мертвые раковины подтолкнули дельфинов к обучению новым прием добывания пищи.