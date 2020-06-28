Перепись «тунеядцев» и потяжелевшие жировки: главные изменения июля 3 28.06.2020, 14:38

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Что ждет кошельки белорусов уже через два дня.

В июле власти пересчитают «тунеядцев», а также должны решить вопрос с ценами на социально-значимые товары.

Портал tut.by составил подборку июльских изменений, которые могут повлиять на толщину наших кошельков.

«Потяжелеют» жировки

В июле белорусы получат жировки, в которых по новым — повышенным — тарифам будут рассчитаны платежи за подогрев воды. Напомним, с 1 июня повысили субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды. Они увеличились с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал. К примеру, за горячую воду (за 0,4198 Гкал) до 1 июня в минской однокомнатной квартире, в которой прописан один человек, до 1 июня выходило 7,76 рубля, а после роста тарифов — 8,66 рубля за тот же потребленный объем.

Больше заплатить в июле также придется некоторым белорусам за потребленные в июне электроэнергию и природный и сжиженный газ. Это связано с ростом тарифов с 1 июня.

Власти пересчитают тунеядцев

В августе в Беларуси должны обновить список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. До 21 июля нужно успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Обновляют базу ежеквартально, поэтому представить документы надо до 21 октября, 21 января, 21 апреля, 21 июля соответственно.

Планировалось, что тунеядцы с октября 2019 года будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года, а позднее — на 1 мая 2021 года.

Ранее в декабре 2018 года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла, что в базе не занятых в экономике числится около 500 тысяч человек. В ведомстве не предоставляют актуальные данные по числу включенных в базу.

Новшества по алиментам

С 1 июля задолженность по алиментам для безработных и тех должников, кто не подтверждал свой заработок, будет рассчитываться по-другому. Со второго полугодия начнут действовать и некоторые другие изменения по уплате алиментов.

Так, задолженность по уплате алиментов, если должник не работал в момент ее начисления, с 1 июля будет начисляться так: 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения на одного ребенка, 100% — на двоих и 150% — на троих и больше детей.

Сейчас судебный исполнитель определяет задолженность по алиментам исходя из заработка или других доходов родителя-должника за то время, когда он должен был их уплачивать, но не платил.

Власти должны решить, что будет с ценами на социально-значимые товары

В июле истекает 90-дневное регулирование цен на некоторые социально значимые товары. Власти должны будут решить, продевать ли регулирование или снимать ограничения по росту цен. Напомним, в апреле МАРТ ввел временное регулирование цен на отдельные социально значимые товары на 90 дней. В перечень товаров, на которые власти сдерживают рост цен в этот период, попали в числе прочего свежая рыба, сливочное, подсолнечное, рапсовое масло, пшеничная мука, яблоки, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), поваренная соль, рис, овсяные хлопья, многие виды хлеба, куриные яйца, чай, кофе, консервы, картофель, репчатый лук, многие молочные продукты. Цены на сахар и гречку, напомним, регулировались государством и до апрельского решения.

Зарядки для электромобилей в Беларуси станут платными с июля

В Беларуси закончился первый, тестовый этап создания сети электрозаправочных станций, когда зарядить электромобиль можно было бесплатно. С июля 2020 года «Белоруснефть» вводит тарифы на зарядку на ЭЗС Malanka. В компании подчеркивают, что стоимость электроэнергии будет самой низкой в сравнении с соседями и другими европейскими странами. Она составит около 30−40 копеек за 1 кВт·ч.

Станут дороже некоторые сигареты

С 1 июля на 5−10 копеек подорожают некоторые марки сигарет. Это касается как белорусской, так и импортной продукции. Кроме того, в продаже появятся новые бренды. Цены на некоторую продукцию повышает Гродненская табачная фабрика «Неман», ООО «Табак-Инвест», «Беларусьторг».