Спикер парламента Сербии заразилась коронавирусом
- 29.06.2020, 12:14
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Ее госпитализировали.
Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович заразилась коронавирусной инфекцией.
Как сообщает сербское издание Novosti, Гойкович госпитализировали с пневмонией.
Источник издания заявил, что ее состояние оценивается как стабильное.
В последние дни коронавирусная инфекция была диагностирована у нескольких высокопоставленных сербских чиновников и политиков. В частности, диагноз COVID-19 был подтвержден у министра обороны Александра Вулина, директора управления по делам Косово и Метохии Марко Джурича, генерального секретаря министерства иностранных дел Велько Одаловича и президента Торговой палаты Сербии Марко Чадежа.