Спикер парламента Сербии заразилась коронавирусом 29.06.2020, 12:14

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Майя Гойкович

Фото: FoNet/Bozidar Petrovic

Ее госпитализировали.

Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович заразилась коронавирусной инфекцией.

Как сообщает сербское издание Novosti, Гойкович госпитализировали с пневмонией.

Источник издания заявил, что ее состояние оценивается как стабильное.

В последние дни коронавирусная инфекция была диагностирована у нескольких высокопоставленных сербских чиновников и политиков. В частности, диагноз COVID-19 был подтвержден у министра обороны Александра Вулина, директора управления по делам Косово и Метохии Марко Джурича, генерального секретаря министерства иностранных дел Велько Одаловича и президента Торговой палаты Сербии Марко Чадежа.