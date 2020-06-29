Бывшая сотрудница «Минскводоканала»: Диктатура не решает проблем с водой, она их создает 29.06.2020, 14:10

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Ірына Ланько

Водоканал сам оказался заложником системы.

Как организована работа в Минском городском водоканале? Как распределяется ответственность и как он стал заложником системы? Об этом рассказала Ирина Ланько, которая работала заместителем руководителя очистных сооружений «Минскводоканала», четыре года назад ушла оттуда и сейчас живет в Праге и занимается научной работой, передает «Радыё Свабода».

Ирина объясняет, почему она это сделала, а также подчеркивает, что не знает, что случилось в Минском городском водоканале сейчас, но ей есть что сказать о том, как работает сама система.

«Не знала, что за ведро дохлой рыбы в речке сотрудник водоканала может попасть за решетку»

- Я не нахожусь непосредственно в белорусском пространстве уже четвертый год и столько же времени не работаю в «Минскводоканале». И, несмотря на все это, ко мне впервые обратились за комментарием о ситуации, которая сложилась с обеспечением питьевой водой полностью или частично в четырех районах Минска. Я сразу решила, что не могу и не буду комментировать эту ситуацию, так как это неэтично по причинам, указанным в первых двух предложениях. Но мне есть что вам сказать.

Изучением воды я начала заниматься с 2003 года, когда поступила на первый курс соответствующей специальности БНТУ. К моменту, когда я пришла работать на Минский водоканал, я имела законченные две магистратуры: над первой работала на ФЭБ, БНТУ, над второй - в рамках международной программы.

Когда мне предложили пойти на Минский водоканал ведущим инженером-технологом минских очистных сооружений, я не спала двое суток, так как боялась, что не справлюсь, так как примерно представляла размер ответственности за качество очищенных сточных вод на ежедневной основе. Примерно представляла, но не знала, что за ведро дохлой рыбы в речке сотрудник водоканала может попасть за решетку. Ведь принцип презумпции невиновности просто не работает.

И всем каким-то образом откуда-то известно, что водоканал ужасно загрязняет речку Свислочь: «Водоканал сливает ядохимикаты в Свислочь, поэтому рыба дохнет», - собственными глазами видела в интернете подобные комментарии на форуме рыбаков, которые удят рыбу вниз по речке. И что если это не вина водоканала, то именно сам водоканал и должен найти и показать пальцем на того, кто виноват, и доказать вину последнего.

«Национальный фонд, назначенный на меры по охране окружающей среды, почему-то был ликвидирован»

- Очистные застройки сточных вод - это до миллиона кубометров воды, которые одновременно находятся в больших железобетонных сооружениях и проходят в течение 12 часов различные этапы очищения: от механической до биологической (не химико-биологической, а исключительно биологической). Что труднее с точки зрения эксплуатации и создания условий качественной работы биологического процесса.

А то, что речка Свислочь, которая наполовину состоит из сточных вод, очищенных до допустимых показателей (они, кстати, не слишком отличаются от европейских), иногда не справляется даже с разрешенными остатками загрязнения сама, это достаточно естественно, и ее раз в 50 лет неплохо было хотя бы почистить. А это уже огромные дополнительные расходы, не говоря о более комплексных мерах. Но, например, Национальный фонд, предназначенный на охрану окружающей среды, почему-то ликвидировали.

Более того, важно отметить, что и показатели загрязнения в стоках, которые приходят на очистные застройки, растут из года в год по разным причинам.

Поразмышляв, я поняла одно обстоятельство, что пока «Минскводоканал» самостоятельно не будет нести ответственность за водоснабжение и водоотведение, а также иметь все полномочия управлять своей деятельностью, не будет у вас, жители Минска, адекватных ответов на ваши вопросы, и не будет у них, сотрудников водоканала, возможности сказать свое слово и защитить себя и свое профессиональное достоинство.

Пришло время за себя постоять?

- Может, пришло время за себя постоять? И даже не в такой ситуации, что происходит сегодня, а вопреки тому, что происходит в водоканале и вокруг него.

Еще один маленький пример. Когда-то в декабре я возвращалась домой где-то в половине двенадцатого ночи. И когда шла через двор многоэтажки, услышала какие-то голоса: негромкие, но уверенные и озабоченные. Посмотрела по сторонам и увидела голубую «аварийку». И заметила, как бежит вода у ног по асфальту - водоканальцы-аварийщики, скорее всего, устраняли протечку, работали в темноте и в холодной воде в декабре, так как они, также как и врачи, «знали, куда шли», чтобы утром люди поднялись и получили свои услуги, чтобы даже никто и не заметил, что что-то произошло.

Как говорит мой немецкий коллега по докторантуре, работающий над вопросами социальными, экономическими и частично техническими в отношении очистки сточных вод: «Странно - незаметная, но жизненно необходимая работа водоканальцев во всем мире восприниматься как нечто должное». А в Беларуси эта работа очень часто еще и унизительная, так как Минский водоканал - полностью государственная структура, подчиненная городу. Отсюда неверное распределение ответственности и полномочий, и внутри водоканала тоже, частая ротация кадров, зажатость между обществом и властью, отсюда и закрытость, отсутствие любой информации, так как, как кажется с первого взгляда, это является единственным средством защиты себя самого в сегодняшней действительности.

О сложном отношении со стороны государственных институтов к городскому водоканалу я могу рассказывать часами, начиная от миллионов согласований самых разных проектов, тарифов на услуги, ключевых показателей в комитетах, министерствах, исполкоме - какие сотрудники водоканала очень хотят (ведь качество услуг улучшится, а значит, им самим станет легче и приятнее работать), но не могут получить, так как некоторые чиновники часто боятся поставить свои подписи, отправляют в другие инстанции, и работа затягивается на месяцы, до проверок КГК раз в несколько лет, когда почти все инженерные сотрудники водоканала ходят на разговоры по одному, как школьники до доски. Мало приятного, скажу я вам.

«Я всегда гордилась и буду гордиться, что я работала в «Минскводоканале»

- Еще многое можно сказать, но акцент сегодня на другом.

1. Сегодня мне, бывшей сотруднице, стыдно, что «Минскводоканал» оперативно, насколько мог, не предупредил своих клиентов, жителей города, перед которыми должен держать ответ, которые доверили ему важное дело - обеспечить жизнь людей качественной питьевой водой в большом городе, о даже возможной опасности, а отписался. Как отписываются все в нашей стране. Минский городской водоканал не защитил жителей города словом. В этом случае речь о совести и достоинстве человеческой. И мне за это стыдно.

Стыдно мне еще и потому, что я всегда гордилась и буду гордиться, что я работала в Минском городском водоканале. Вспоминаю, когда я каждое утро больше часа ехала на работу общественным транспортом, смотрела на людей и думала, что я делаю для них что-то полезное, для них всех одновременно! И это было именно то, что подталкивало меня не бросать, а делать свою работу дальше, хотя я тоже сначала до конца «не знала, куда пришла», потому что, если бы мне кто рассказал, что меня ждет, пошла бы?!

2. И мне горько, ведь водоканал сам оказался заложником системы, небезосновательно и не без собственной вины.

3. Но я так говорю, потому что я вижу, что люди, жители города, несмотря ни на что, готовы слушать и слышать, готовы понимать, готовы идти навстречу, готовы поддерживать друг друга. По моему мнению, водоканальцам эта поддержка нужна сегодня как никогда раньше, потому что я знаю: среди тех, кто вечером снимает жилетку с надписью УП «Минскводоканал», много тех, кто становится рядом с соседями в ту самую очередь за водой...

Будьте более открытыми, рассказывайте о себе, защищайте тех, для кого работаете, и они защитят вас.

Я не знаю, что случилось в Минском городском водоканале. Я уже четвертый год не работаю в УП «Минскводоканал». Но за опыт очень благодарна. После работы там никакой новый вызов мне не страшен.

И еще. Минский городской водоканал (непосредственно именно водопровод) функционирует с 1874 года. И только последние 26 из 146 лет в условиях диктатуры. Но не диктатура обеспечивает более 2 миллионов жителей города водой 146 лет подряд, и не диктатура решает проблемы за ночь... Диктатура, прежде всего, эти проблемы создает. Каким образом - смотрите выше.