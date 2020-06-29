«Такое чувство непередаваемое, аж слезы накатились, мы - 97%!» 29.06.2020, 19:59

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Могилевчанин о том, как с 23 июня участвует в Флешмобе солидарности.

Телеграм-каналу «Баста» написал читатель из Могилева:

- Мы в прежнем режиме с 23 числа в 19:00 включаем три песни: «Перемен!», «Стены рухнут» и «Мы - народ». Раньше казалось, что мы были одни в близстоящих домах. Живем, как в народе говорят, в «ментовских» домах, хотя к ним и не относимся. И вот вчера мы думали, что нам показался какой-то стук, музыка ведь гремит и ничего больше не слышно. А сегодня при смене песни мы услышали отчётливо грохот по кастрюлям из разных мест.

Это такое чувство непередаваемое, аж слезы накатились. И это только начало! Мы-97%! Мы- Белорусы!

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