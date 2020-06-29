Стало известно, когда Россия может открыть границу с Беларусью 29.06.2020, 22:08

На данный момент пересечь границу могут только определенные категории граждан.

Россия может открыть границу с Беларусью в конце июля — начале августа. Об этом 29 июня заявил посол Владимир Семашко, передает ОНТ.

— Анализируя ситуацию каждый день, соотношение числа заболевших и выздоровевших, вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600−700 человек, а выздоровевших — 2−3 тысячи. И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта, — заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

По его словам, Россия уже ввела некоторые послабления. Например, границу могут пересекать вахтовики, чем уже воспользовались работники «Белоруснефти».

Напомним, 16 марта Россия из-за ситуации с коронавирусом ограничила въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе и белорусам.