Андрей Курейчик предложил новую форму интернет-опросов для белорусских СМИ 14 3.06.2020, 10:34

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Андрей Курейчик

Прислушаются ли медиа к мнению известного режиссера и сценариста?

Академия наук Беларуси пришла к выводу, что интернет-опросы СМИ относительно политических предпочтений их аудитории могут считаться «опросами общественного мнения о социально-политической ситуации», а проводить такие опросы можно только при наличии специальной аккредитации.

Запрет интернет-опросов связывают с тем, что Лукашенко впечатлили результаты опросов таких СМИ, как «Наша Нива», tut.by, onliner.by, telegraf.by и других онлайн-изданий, где диктатор получал 1-3% рейтинга, после чего за ним закрепилась кличка «Саша три процента».

Режиссер Андрей Курейчик предложил в «Фейсбуке» новую форму интернет-опросов для белорусских СМИ

«Предлагаю СМИ отныне проводить опросы так: вы за Бабайку, Цекало, Сашу-3% или Блогера? Ваши варианты?», - написал Андрей Курейчик.

Прислушаются ли медиа к мнению известного режиссера и сценариста?