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COVID-19 заболел участник парада 9 мая

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  • 3.06.2020, 17:55
  • 4,339
COVID-19 заболел участник парада 9 мая
иллюстрационное фото AP

Вспышка коронавируса произошла в военной части под Минском.

Вспышка коронавируса в военной части 68473 под Минском. Заболел участник военного оркестра, принимавший участие в параде 9 мая, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«Военная часть 68473 в Колодищах под Минском, - пишет читатель. - Один человек из военного оркестра - с "ковидом". Остальные - на самоизоляции уже больше недели, контакты первого уровня. Добавлю, что оркестр принимал участие в параде 9 мая в Минске».

Информацию о нескольких случаях заражения в войсковой части 68473 подтвердили родители солдат, с которыми мы связались в соцсетях.

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