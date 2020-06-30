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На Минском море открылся первый инклюзивный пляж

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  • 30.06.2020, 8:46
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На Минском море открылся первый инклюзивный пляж
Фото: ТК/МВ belsat.eu

Инициатива победила в «Social Weekend» и получила поддержку меценатов.

На выходных на Минском море открылся инклюзивный пляж, который появился благодаря проекту «ПляжИК». Инициатива победила в «Social Weekend» и получила поддержку меценатов и была реализована в партнерстве с республиканской ассоциацией колясочников, сообщает «Белсат».

Идейный вдохновитель — Денис Василевич. Кроме работы в сфере строительства он занимается волонтерством: работает инструктором физической подготовки в Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. У его мамы Елены инвалидность с детства, она родилась без рук и ног.

Фото: ТК/МВ belsat.eu

До этого Денис реализовал проект «особый подход»: адаптировал сапборды и байдарки для людей с инвалидностью. Теперь спортивным инвентарем удобно пользоваться благодаря специальному спуску к воде.

Также на территории пляжа есть обеденная зона с пандусом, широкая раздевалка и туалеты для людей с инвалидностью.

Фото: ТК/МВ belsat.eu

В планах — установить адаптивные тренажеры и связать все объекты между собой деревянными тропами. А затем создать инклюзивные пляжи в других городах Беларуси.

Первые пользователи остались довольны. Некоторые из них впервые побывали на Минском море и попробовали поплавать.

Фото: ТК/МВ belsat.eu

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