Ученые рассказали о рекордных темпах потепления на Южном полюсе 30.06.2020, 8:59

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Фото: wallpaperswide.com

Исследователи зафиксировали циклонную аномалию в море Уэдделла.

Температура на Южном полюсе за последние три десятилетия повышалась в три раза быстрее, чем в среднем на планете, сообщается в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Climate Change.

Отмечается, что температура увеличивалась приблизительно на 0,6 градуса Цельсия каждое десятилетие, что в три раза превышает средний прирост по планете.

Сообщается, что одной из причин такого явления стало повышение температуры поверхности моря в тропической восточной части Тихого океана. Оно спровоцировало циклонную аномалию в море Уэдделла, которая вместе с другими геофизическими факторами способствовала прохождению потока теплого влажного воздуха через Южный полюс.

Агентство Рейтер отмечает, что важную роль сыграл в том числе антропогенный фактор.

Агентство уточняет, что за 30 лет (до 2018 года включительно) средняя температура на Южном полюсе выросла на 1,8 градуса Цельсия. Согласно данным 20 метеорологических станций, повышение температуры Южного полюса было в семь раз выше, чем средний показатель для всей Антарктиды.