«Фокус»: Лукашенко следует подыскивать себе страну для эмиграции 1 30.06.2020, 9:23

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ФОТО: svaboda.org

У белорусов появился реальный шанс освободиться от диктатора.

Протесты в Беларуси демонстрируют небывалый всплеск политической активности граждан страны. Об этом пишет украинское издание "Фокус".

Cтарт президентских выборов в Беларуси совпал с экономическим кризисом, вызванным не только ссорой с Москвой и удорожанием углеводородов, но и разгулом коронавируса. Странная стратегия борьбы с ним, продемонстрированная Лукашенко, почти цинизм, с которым он отзывался о первых жертвах COVID-19, добавили белорусскому обществу негодования. Акции сбора подписей за кандидатов в президенты вылились в демонстрацию протеста, получившую название антилукашенковской "революции тапок".

Саша 3%

У представительниц прекрасного пола в Беларуси новая маникюрная мода. В разгар политических страстей на ногти теперь наносят надпись: "Я/мы 97%". Красный и белый цвета присутствуют, отсылая к флагу Белорусской Народной Республики, который современная Беларусь примеряла в 1991–1995 годах. Но все-таки главное тут — проценты. Те, кто выступает против надоевшего Лукашенко, правящего 9-миллионной страной 26 лет, утверждают, что рейтинг его поддержки в обществе — всего 3%. Остальные 97% против.

В разных вариациях эта пропорция обыгрывается в медийном поле республики. "Хартия’97", новостной интернет-портал, одно именный с правозащитной общественной инициативой, возникшей в конце 1990-х, теперь называется "Хартия’97%". Куда бы Лукашенко ни приезжал, активисты к этому событию наносят на здания, заборы, киоски и автобусные остановки пресловутые 3%. На досках объявлений можно увидеть "креатив" — изображение перечеркнутой батарейки, заряда в которой осталось то же ничтожное в процентном измерении количество. А ниже "резюме": "Саша сядет". Начали даже выпускать майки с надписью "Психоз 3%". Житель столицы Тарас Тельковский выиграл Кубок Минска по бегу на 1500 м под номером "97 percent". Победу посвятил всем политическим заключенным, выразив надежду на то, что "под 97% в этом году будет новый рекорд для всей страны".

Если к этому добавить многолюдные акции, в которых цепочки людей растягиваются на километры (как это было в Минске), а проезжающие по улицам автомобили приветственно им сигналят, то и действительно складывается впечатление, что Лукашенко — чуть ли не единственный, кто поддерживает нынешнего правителя Беларуси. Жесткий лозунг "Стоп, таракан, Но пасаран!" продолжает логику этой борьбы.

Компания Tazeros Global Systems, работающая с большими данными, на днях рассчитала рейтинг кандидатов в президенты РБ, включая Лукашенко. Аналитики основывались на данных 6,93 млн белорусских уникальных пользователей — реальных людей, так или иначе представленных в социальных сетях. Это ни много ни мало более 2/3 населения страны. Эксперты были щепетильны и исключили из выборки юзеров без аватарок и осмысленных публикаций. Итог таков. Переизбрание Лукашенко поддерживают 3,8% изученной аудитории — 263 тыс. человек. 62,6%, или 4,3 млн человек, за то, чтобы Лукашенко ушел. 72% пользователей, почти 5 млн человек, согласны проголосовать за любого кандидата, кроме диктатора. 14,1%, без малого 1 млн человек, готовы участвовать в акциях протеста.

При таких раскладах Лукашенко следует собирать чемоданы и подыскивать себе страну для эмиграции.

Кто против диктатора?

Изначально 55 кандидатов подали заявки на соискание президентского кресла — вдвое больше рекордного показателя 2001 года. Однако недели, которую белорусский ЦИК после объявления 8 мая даты выборов отвел на регистрацию инициативных групп, многим не хватило. Справиться с задачей смогли лишь 15 человек. А на днях Центризбирком объявил о том, что собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку удалось семи кандидатам. Остальные сошли с дистанции.

Из этой семерки троих называли потенциально опасными для Лукашенко. Вернее, даже двоих. Потому что третьего, гомельского видеоблогера Сергея Тихановского, арестовали на одной из акций по сбору подписей, устроив неуклюжую провокацию с женщиной, которой он якобы не ответил на какой-то вопрос, и картинно упавшим полицейским. Так что теперь всю ношу ответственности от участия в предвыборной гонке пришлось взвалить на себя его супруге Светлане.

Аналогов Тихановскому в Украине найти трудно. По влиянию на аудиторию его сравнивают с российским Навальным. Называют даже польским Валенсой. Популярность ему принес YouTube-канал "Страна для жизни". Там Тихановский интервьюировал простых людей, а они откровенно рассказывали о проблемах: плохие дороги, разваленные колхозы, низкие зарплаты и пенсии. География его поездок по стране удивительным образом создала географию протеста, далеко выходящего за пределы Минска и крупных городов. Как пишет читатель Telegram-канала "Баста!": он "вдруг прилетел в наше болото со своим каналом "Страна для жизни", со своими живыми стримами и дал джазу своей энергией. И потекло вниз все черное отовсюду, и на мгновение все вдохнули чистый воздух правды. Он умница, он Геракл".

Тихановского объявили политическим заключенным, и это стало первым случаем, когда на демонстрации с требованием освободить видеоблогера вышли люди в разных уголках страны. В Брюсселе также призвали Минск освободить его, назвав обвинения против задержанного необоснованными.

Еще одна угроза для Лукашенко — Виктор Бабарико, кандидат, которому удалось собрать рекордные для оппозиционера 435 тыс. подписей, а также инициативную группу 9 тыс. человек.

Чтобы избавить диктатора от страхов в столичный офис Балгазпромбанка нагрянули силовики в масках. Произвели обыск. Позже КГБ Беларуси подтвердил факт предъявления обвинений Бабарико и его сыну Эдуарду, отказавшись, правда, назвать статью УК.

Работа, конечно, топорная. Вряд ли кто-то во все это поверит. Но такие подходы — в традициях нынешней власти. Зловещие образы "врагов народа", расхитителей собственности и прочих подрывных элементов — это то, что всякий раз вбрасывается в общественное сознание силовиками через официальные СМИ. Абсурд разоблачений в некоторых случаях достигал уровня параноидального бреда. Один только террорист, который якобы собирался в 2017-м при помощи дохлой крысы, вымоченной в ведре воды, отравить городской водопровод, чего стоил.

Сам Бабарико еще до ареста подчеркивал, что идет в президенты, чтобы быть менеджером: "Есть лидер великого народа, которому временно предоставлена возможность представлять интересы этой нации. И есть пастух, у которого есть сторожевые собаки и у которого есть овцы и бараны. Это две совершенно разные модели поведения». Варианты политических трансформаций в стране Бабарико видит так: "Либо мы как европейские люди, как самая мирная нация сделаем нашу революцию надежды мирной, как это сделали в Чехии, во многих других странах, или — я очень не хочу этого — [вариант] "Чаушеску".

Сможет ли Бабарико принять участие в выборах? Сказать трудно. Сейчас у всех семерых кандидатов ЦИК проверяет подписи. Если на этом этапе экс-банкира не снимут, тогда он участник выборов, сидящий в СИЗО. Как он будет вести оттуда свою кампанию — непонятно.

Третий кандидат, пока еще остающийся на плаву, — Валерий Цепкало, дипломат, создатель "Парка высоких технологий" (белорусской Кремниевой долины) и бывший помощник нынешнего правителя. Лукашенко, по его ироничному замечанию, хорошо разбирается в том, сколько поросят рожает одна свиноматка, однако стране следует оставить этого президента на его хуторе и двигаться дальше.

Сейчас многое в Беларуси будет зависеть от того, насколько массовыми будут протесты в день выборов или чуть ранее.