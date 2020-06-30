Опрос: украинцы готовы провести в Раду четыре партии

Опрос: украинцы готовы провести в Раду четыре партии6
- 30.06.2020, 13:34
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Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то состав украинского парламента бы изменился.
Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, пишет «Новое время».
30,3% опрошенных готовы поддержать президентскую партию Слуга народа, 21,8% - Оппозиционная платформу — За жизнь, 15,7% - Европейскую солидарность и 8,5% - ВО Батькивщина.
Партия Голос не прошла бы в парламент, за нее готовы проголосовать 2,3% избирателей.
Другие партии также не преодолевают барьер в 5%.
Согласно данным предыдущего опроса КМИС, который проводился с 10 по 19 июня, Слугу народа были готовы поддержать 30,5% украинцев, Оппозиционну платформу — За жизнь — 18,6%, Европейскую солидарность — 12% и Батькивщину — 9,7%.
Опрос проводился с 17 по 24 июня. Было опрошено 2017 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.