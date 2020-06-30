Опрос: украинцы готовы провести в Раду четыре партии 6 30.06.2020, 13:34

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Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то состав украинского парламента бы изменился.

Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, пишет «Новое время».

30,3% опрошенных готовы поддержать президентскую партию Слуга народа, 21,8% - Оппозиционная платформу — За жизнь, 15,7% - Европейскую солидарность и 8,5% - ВО Батькивщина.

Партия Голос не прошла бы в парламент, за нее готовы проголосовать 2,3% избирателей.

Другие партии также не преодолевают барьер в 5%.

Согласно данным предыдущего опроса КМИС, который проводился с 10 по 19 июня, Слугу народа были готовы поддержать 30,5% украинцев, Оппозиционну платформу — За жизнь — 18,6%, Европейскую солидарность — 12% и Батькивщину — 9,7%.

Опрос проводился с 17 по 24 июня. Было опрошено 2017 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.