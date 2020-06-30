Жигимантас Павильонис: Мы призвали президента Литвы мобилизовать весь ЕС на защиту свободы в Беларуси 1 30.06.2020, 16:30

Литовский депутат поддержал белорусов, которые борются за перемены.

Депутат Сейма Литвы Жигимантас Павильонис считает, что сегодня весь Европейский союза должен встать на защиту свободы в Беларуси, передает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

«По мнению многих демократов, в Беларуси настал 1937 год. Всех, кто имеет другое мнение, чем Лукашенко, сейчас сажают — включая тех, кто выступает против Островецкой АЭС. По моему личному мнению, Лукашенко сажает всех не только из-за страха «майдана» перед нелегальными президентскими выборами, но и для того, чтобы заставить замолчать тех, кто выступает против кремлевской Островецкой АЭС, которая напоминает всем свободным белорусам о Чернобыле», — заявил Павильонис.

Депутат сообщил, что вместе с другими политиками обратился к президенту Литвы Гитанасу Науседе с призывом «мобилизовать весь ЕС и защитить остатки совести и свободы в Беларуси».