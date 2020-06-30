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Светлана Тихановская подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

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  • 30.06.2020, 22:08
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Светлана Тихановская подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Светлана Тихановская
Фото: телеграм-канал "Страна для жизни"

В ЦИК засчитали 104 757 подписей.

Светлана Тихановская подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщил БелаПАН.

По словам Светланы, если ее зарегистрируют, то она сможет продолжить борьбу, чтобы «привлекать внимание к Сергею и другим политзаключенным». Напомним, что ее муж находится в карцере СИЗО-1.

В ЦИК засчитали 104 757 подписей за Тихановскую. Ее штаб подал в избиркомы 110 тысяч подписей.


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