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«Вы даже не представляете, что творится с COVID-19 на АЭС в Островце!»

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  • 4.06.2020, 10:57
  • 4,944
«Вы даже не представляете, что творится с COVID-19 на АЭС в Островце!»
Фото: Getty Images

В Островецком районе – критическая ситуация, у 80% либо коронавирус, либо все симптомы.

Жители Островца пишут о тяжелейшей ситуации, связанной со вспышкой заражения, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Вы даже не представляете,что творится на БелАЭС. В Островце, - пишет читатель. - У 80% - либо коронавирус, либо все симптомы. На карантин отправляют бригадами, у всех, кому делали тесты, положительный результат.

В Островце за сутки – почти сотня зараженных. У меня положительный тест, результат был известен еще 22 мая. Меня оставили жить в квартире, где вместе со мной пятеро – с подтвержденным Covid-19, двое пока еще здоровы".

"В Островецком районе – критическая ситуация. Сотни зараженных, большинство по домам просто оставили на произвол судьбы", - пишет другой житель Островца.

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