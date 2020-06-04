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Под Каменцем работники аграрного комплекса отказались cтавить подписи за Лукашенко

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  • 4.06.2020, 15:36
  • 8,909
Под Каменцем работники аграрного комплекса отказались cтавить подписи за Лукашенко
Иллюстрационное Фото Николая ШУМА

Хороший пример для работников госпредприятий.

Работников ОАО "Беловежский" в Каменецком районе под угрозой увольнения заставляли ставить подписи за "Сашу три процента". Они отказались, пишет Telegram-канал "Баста!":

"Вчера на аграрном комплексе ОАО "Беловежский" в Каменецком районе под угрозой увольнения заставляли подписаться за Лукашенко, - пишет читатель. - Люди ополчились – мол, увольняй, кто к вам пойдет за копейки работать. Подписи почти никто не поставил. Неужели мы, наконец, просыпаемся?"

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