Под Каменцем работники аграрного комплекса отказались cтавить подписи за Лукашенко 20 4.06.2020, 15:36

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Иллюстрационное Фото Николая ШУМА

Хороший пример для работников госпредприятий.

Работников ОАО "Беловежский" в Каменецком районе под угрозой увольнения заставляли ставить подписи за "Сашу три процента". Они отказались, пишет Telegram-канал "Баста!":

"Вчера на аграрном комплексе ОАО "Беловежский" в Каменецком районе под угрозой увольнения заставляли подписаться за Лукашенко, - пишет читатель. - Люди ополчились – мол, увольняй, кто к вам пойдет за копейки работать. Подписи почти никто не поставил. Неужели мы, наконец, просыпаемся?"

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