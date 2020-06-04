Коронавирус распространяется по Клецкому району 4.06.2020, 16:57

Фото: ekskursii.by

Закрыты несколько школ, болеют медработники.

Читатель из Клецка рассказал Telegram-каналу "Баста!" подробности эпидемиологической ситуации:

"Сегодня утром была опубликована информация по Клецку, - пишет он. - Она не полная. Школа №2 действительно закрыта, в больнице сейчас находиться 15-16 учителей этой школы.

Закрыта школа в агрогородке Кухчицы, там у двух выпускников - коронавирус, вчера и позавчера бригада медиков ездила по агрогородку и брала мазки во многих дворах.

Подтвержденные случаи коронавируса - у многих работников районной больницы. Болеют и врачи и медсестры.

Подтвержденные случаи заболевания есть практически на каждом предприятии города".

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