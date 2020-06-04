Дмитрий Савич: Теперь наш черед поддержать Сергея Тихановского 2 4.06.2020, 19:22

2,895

Фото: tut.by

Необходимо использовать любую возможность, чтобы добиться освобождения лидеров протестов.

Активист гражданской «Европейская Беларусь» Дмитрий Савич выразил мнение о том, что присутствие на пикете 5 июня в Минске около ГУМа, который состоится в 18.00 поможет еще больше сплотится белорусам в это непростое время:

- Завтра в 18.00 около ГУМа в Минске состоится пикет с требованием освобождения Сергея Тихановского и других задержанных политиков и активистов. Там нужно быть!

Сергей Тихановский и его команда приняли на себя основной удар обезумевшего и испуганного диктатора. Все они сейчас под следствием по абсолютно надуманным и сфабрикованным обвинениям. Но Сергей дал белорусам время и возможность понять политический момент, сплотиться и не упустить шанс стать свободной страной с избираемым парламентом, президентом, органами местного самоуправления и свободой митингов и собраний. Теперь наш черёд поддержать его. Мы все должны использовать любую возможность выходить и требовать его немедленного освобождения!