«Они расписались, их по кварталу повозили и снова поставили в очередь» 5.06.2020, 7:45

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«Саша 3 процента» окоенательно тронулся умом.

Лукашенко сделал «потрясающее» заявление, которое распространяет пресс-служба диктатора:

«А эти очереди — это малая белорусская карусель, как я ее называю, и большая белорусская карусель. Малая, суть ее в том, что здесь они расписались, потом опять зашли в эту очередь, в хвост встали, еще расписались… И пошли-поехали. Даже дошли до того, мэр Минска заметил, что на автомобилях подвозят людей. Расписались, в машину сели, они их по кварталу повезли, опять поставили в очередь. А большая карусель заключается в том, что в одно воскресенье на Комаровке они расписались, и эти же люди, ну может потом еще каки-то добавились, они опять пришли и расписались», — заявил Лукашенко.