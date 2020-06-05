COVID-19: еще в одном районе Могилевской области ввели масочный режим 2 5.06.2020, 9:20

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Эпидемия бушует в небольших городах Беларуси.

В Белыничском районе с 3 июня ввели масочный режим, сообщается на сайте райисполкома со ссылкой на распоряжение председателя.

Люди должны обязательно использовать маски на объектах и в организациях Белыничского района (магазины, аптеки, отделения банка, связи, почты, в общественном транспорте и прочие объекты). Обязательный масочный режим предусматривает смену использованных средств защиты каждые 3 часа.

Ограничивается количество одновременно находящихся посетителей в торговых объектах, объектах общепита, аптеках, отделениях банка, связи, почты и других.

В режим работы торговых объектов общественного питания, бытового обслуживания, аптек, отделений банка, почт и других объектов введены технические перерывы для проветривания и проведения уборки помещений с применением дезинфицирующих средств.

Запрещена выездная торговля на территории Белыничского района, за исключением специализированного автотранспорта предприятий-изготовителей всех форм собственности Могилевской области на территории рынка города Белыничи.

В райисполкоме напоминают, что из-за неблагоприятной эпидситуации люди должны соблюдать меры социального дистанционирования, минимизировать контакты, носить средства индивидуальной защиты, исключить возможные перемещения за пределы района.

Напомним, с 1 июня обязательный масочный режим ввел еще один район Могилевщины — Кировский.