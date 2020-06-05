Это чистая победа 4 Виктор Горбачев

5.06.2020, 13:20

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Виктор Горбачев

В Березино люди массово подписываются против Лукашенко.

Срочно! Передайте ему. Если кто сейчас это читает в погонах или без. Обязательно передайте и только честную информацию. Пока оно вещает и пугает всех и всё со всех экранов и во всех СМИ, люди высказали своё отношение так, как есть! Пока прыкорытники лижут и пошли в атаку оправдываться, люди спокойно стали в очередь и подписались.

Березино. Районный "городишко". Сегодня. Обычный будний день. Обычный пикет за Тихановскую. (Да хоть за кого бы, кроме). Центр Березино. С 15-00 до 20-00. И? 750 подписей и желающие еще есть. Не хватило подписных листов. Понимаете? И это один лишь пикет после обеда в районном городишке. Передайте ему, если там ещё кто с головой. Народ устал. Сильно устал. Дальше так нельзя жить.

И это ответ людей на ложь власти. И для информации. Население Березино - 11800. Отнимаем тех, кому до 18 лет и? За один лишь пикет, да в один день, подписалось почти 10% взрослого населения этого городишка! Это чистая победа!

Всем удачи и всё получится.

Виктор Горбачев, Facebook