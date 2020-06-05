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В Беларуси с официальным визитом находится премьер-министр Венгрии

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  • 5.06.2020, 17:18
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В Беларуси с официальным визитом находится премьер-министр Венгрии
Виктор Орбан
Фото: Getty Images

Это его первый официальный визит в Беларусь.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого в ЕС часто критикуют за авторитарные методы правления, приехал с официальным визитом в Беларусь. На встрече с Лукашенко он заявил:

- Когда я задумался о своих зарубежных поездках после пандемии, куда поехать впервые, я подумал: поедем туда, куда давно обещали. Этим визитом мы вам обязаны уже давно. Так что я по многим причинам могу радоваться, что я здесь.

Я не вижу никаких политических столкновений. Мы не помним, чтобы Беларусь когда-либо неуважительно отнеслась к Венгрии, и не помним такого, чтобы мы вам не отдали дань уважения. То есть в принципе все хорошо, но, к сожалению, вы правы, что мы очень мало из этого почерпнули. Наши политические контакты недостаточно тесны. Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен, - цитирует премьер-министр Венгрии БелТА.


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