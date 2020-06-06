«Стоп таракан!»: в Волковыске водители едут вдоль очереди на пикете за Тихановских

«Стоп таракан!»: в Волковыске водители едут вдоль очереди на пикете за Тихановских1
- 6.06.2020, 13:39
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В городе проходят легальные пикеты за перемены.
В Волковыск сегодня проходят легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую и Виктора Бабарико, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Люди выстроились в длинные очереди, чтобы подписаться за свободу и перемены.
Появилась актуальная карта пикетов, где сегодня можно поставить подпись за Светлану и Сергея Тихановских.
Карту можно посмотреть по ссылке.
Напомним, завтра, 7 июня, в 12.00 на Комаровском рынке в Минске начнется легальный пикет за перемены в Беларуси.
Расписание легальных пикетов в поддержку Светланы и Сергея Тихановских в ближайшие дни смотрите тут.
Карта пикетов 06.06.20 – Google My Maps
«Стоп таракан!»: расписание пикетов за Тихановских на ближайшие несколько дней
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