«Стоп таракан!»: в Волковыске водители едут вдоль очереди на пикете за Тихановских 1 6.06.2020, 13:39

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В городе проходят легальные пикеты за перемены.

В Волковыск сегодня проходят легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую и Виктора Бабарико, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Люди выстроились в длинные очереди, чтобы подписаться за свободу и перемены.

Появилась актуальная карта пикетов, где сегодня можно поставить подпись за Светлану и Сергея Тихановских.

Карту можно посмотреть по ссылке.

Напомним, завтра, 7 июня, в 12.00 на Комаровском рынке в Минске начнется легальный пикет за перемены в Беларуси.

Расписание легальных пикетов в поддержку Светланы и Сергея Тихановских в ближайшие дни смотрите тут.

Карта пикетов 06.06.20 – Google My Maps

https://www.google.com

«Стоп таракан!»: расписание пикетов за Тихановских на ближайшие несколько дней

https://charter97.org

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