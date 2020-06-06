закрыть
6 июня 2020, суббота, 19:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус выявлен в деревне под Малоритой

1
  • 6.06.2020, 16:24
  • 2,162
Коронавирус выявлен в деревне под Малоритой

У некоторых классов отменены экзамены.

Вспышка коронавируса в деревне под Малоритой. У некоторых классов отменены экзамены.

"Малоритский район, деревня Луково, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Болеют жители деревни, у некоторых детей подтвержден диагноз Covid-19.

Отменили экзамены у 9-го класса, есть больные в школе, но школу санстанция не закрыла, а ведь в этом маленьком коллективе все и есть контакты первого уровня. Схемы по изоляции давно не работают".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов за Тихановских 7 июня по всей Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов за Тихановских 7 июня по всей Беларуси
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко
Не будь винтиком
Не будь винтиком Ирина Халип
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси