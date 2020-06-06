Коронавирус выявлен в деревне под Малоритой

Коронавирус выявлен в деревне под Малоритой1
- 6.06.2020, 16:24
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У некоторых классов отменены экзамены.
Вспышка коронавируса в деревне под Малоритой. У некоторых классов отменены экзамены.
"Малоритский район, деревня Луково, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Болеют жители деревни, у некоторых детей подтвержден диагноз Covid-19.
Отменили экзамены у 9-го класса, есть больные в школе, но школу санстанция не закрыла, а ведь в этом маленьком коллективе все и есть контакты первого уровня. Схемы по изоляции давно не работают".
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