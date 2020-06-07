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Бывший следователь - своим коллегам: Парни, все поменяется

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  • 7.06.2020, 8:38
  • 14,398
Бывший следователь - своим коллегам: Парни, все поменяется

Экс-сотрудник СК советует прислушаться к здравому смыслу.

Бывший следователь в своем аккаунте в "Твиттере" обратился к своим коллегам в связи с ситуацией в Беларуси, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Парни, все поменяется. Они уйдут, а вы останетесь. И вас зацепит, а потом другие парни будут вам двери высверливать. Лучше спать беднее, но крепче", - пишет он.

Напомним, что в интервью Сharter97.org бывший оперуполномоченный сотрудник милиции, активист оппозиции из Гомеля, Владимир Непомнящих заявил, что если достаточно людей выйдет на Площадь, милиция и армия перейдут на сторону народа.


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