Бывший следователь - своим коллегам: Парни, все поменяется 9 7.06.2020, 8:38

14,398

Экс-сотрудник СК советует прислушаться к здравому смыслу.

Бывший следователь в своем аккаунте в "Твиттере" обратился к своим коллегам в связи с ситуацией в Беларуси, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Парни, все поменяется. Они уйдут, а вы останетесь. И вас зацепит, а потом другие парни будут вам двери высверливать. Лучше спать беднее, но крепче", - пишет он.

Напомним, что в интервью Сharter97.org бывший оперуполномоченный сотрудник милиции, активист оппозиции из Гомеля, Владимир Непомнящих заявил, что если достаточно людей выйдет на Площадь, милиция и армия перейдут на сторону народа.