Павел Северинец: Очереди на пикетах - сильнейший удар по «Саше 3 процента»6
- 7.06.2020, 8:58
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Политик советует лукашистам собирать чемоданы.
Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение, в котором рассказал, почему важно выйти сегодня на легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских:
Кличка Саша 3 процента и огромные очереди на пикетах за Тихановских нанесли самый серьезный удар по режиму Лукашенко за всю историю его правления.
7 июня в 12.00 в Беларуси начнутся легальные пикеты за перемены - обязательно на них приходите!
Там можно свободно поговорить о «Саше 3 процента» и о том, что его нужно менять. Я уверен, что в результате наших протестов Беларусь станет свободной и независимой. Народ, который стоит в многотысячных очередях, показалась, что наше терпение уже закончилось.
И чтобы не доводить народ до крайней точки - пожалуйста, убегайте уже сейчас. Я имею в виду Лукашенко и его чиновников. Собирайте вещи и убегайте. Потому что народ поднимается».
Видео можно посмотреть тут.
В воскресенье 7 июня в 12.00 по всей стране пройдут легальные пикеты. Вы сможете прийти, отдать свою подпись за Сергея и Светлану Тихановских.
Места проведения пикетов:
Минск: Главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей), начало в 12.00.
Брест: Площадь Ленина.
Витебск: Бизнес-центр "Марко Сити" (ул. Ленина, 26А).
Гомель: Универмаг "Гомель" (ул. Советская, 60).
Гродно: Советская площадь.
Могилев: Первомайская, 57. Торговый центр "Атриум".
Барановичи : Кинотеатр Октябрь (Площадь Ленина, 1).
Солигорск: Сквер Семьи Любви и Верности. За кафедральным Собором.
Жлобин 6-7 июня: ДК металлургов.
Мозырь - рынок "Истпал", 12 00 - 22 00 (ул. Малинина, 1Б,)
Марьина Горка, ул. Советская, 4, 12.00 – 21.00.
Полоцк. Рынок. Площадка у дома торговли (Гоголя, 16)
Новополоцк. ТЦ Пралеска, Молодежная ул. 92
Молодечно ул Притыцкого. Напротив Беларусбанка.
Воропаево, ул. Ленинская, 124, 16.30 – 22.00.
Орша, ул. Площадь Ленина, 2, 17.00 – 20.00.
Пинск, ул. Центральная, 23, 12.00 – 22.00.
Крупки, ул. Московская, 61, 10.00 – 20.00.
Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2/1, 18.00 – 20.00.
Не забудьте маски, паспорт и тапки!
Свободу Статкевичу! Свободу Тихановскому! Свободу всем политзаключенным! Стоп таракан!