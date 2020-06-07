закрыть
7 июня 2020, воскресенье, 12:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Павел Северинец: Очереди на пикетах - сильнейший удар по «Саше 3 процента»

6
  • 7.06.2020, 8:58
  • 9,009
Павел Северинец: Очереди на пикетах - сильнейший удар по «Саше 3 процента»

Политик советует лукашистам собирать чемоданы.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение, в котором рассказал, почему важно выйти сегодня на легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских:

Кличка Саша 3 процента и огромные очереди на пикетах за Тихановских нанесли самый серьезный удар по режиму Лукашенко за всю историю его правления.

7 июня в 12.00 в Беларуси начнутся легальные пикеты за перемены - обязательно на них приходите!

Там можно свободно поговорить о «Саше 3 процента» и о том, что его нужно менять. Я уверен, что в результате наших протестов Беларусь станет свободной и независимой. Народ, который стоит в многотысячных очередях, показалась, что наше терпение уже закончилось.

И чтобы не доводить народ до крайней точки - пожалуйста, убегайте уже сейчас. Я имею в виду Лукашенко и его чиновников. Собирайте вещи и убегайте. Потому что народ поднимается».

Видео можно посмотреть тут.

В воскресенье 7 июня в 12.00 по всей стране пройдут легальные пикеты. Вы сможете прийти, отдать свою подпись за Сергея и Светлану Тихановских.

Места проведения пикетов:

Минск: Главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей), начало в 12.00.

Брест: Площадь Ленина.

Витебск: Бизнес-центр "Марко Сити" (ул. Ленина, 26А).

Гомель: Универмаг "Гомель" (ул. Советская, 60).

Гродно: Советская площадь.

Могилев: Первомайская, 57. Торговый центр "Атриум".

Барановичи : Кинотеатр Октябрь (Площадь Ленина, 1).

Солигорск: Сквер Семьи Любви и Верности. За кафедральным Собором.

Жлобин 6-7 июня: ДК металлургов.

Мозырь - рынок "Истпал", 12 00 - 22 00 (ул. Малинина, 1Б,)

Марьина Горка, ул. Советская, 4, 12.00 – 21.00.

Полоцк. Рынок. Площадка у дома торговли (Гоголя, 16)

Новополоцк. ТЦ Пралеска, Молодежная ул. 92

Молодечно ул Притыцкого. Напротив Беларусбанка.

Воропаево, ул. Ленинская, 124, 16.30 – 22.00.

Орша, ул. Площадь Ленина, 2, 17.00 – 20.00.

Пинск, ул. Центральная, 23, 12.00 – 22.00.

Крупки, ул. Московская, 61, 10.00 – 20.00.

Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2/1, 18.00 – 20.00.

Не забудьте маски, паспорт и тапки!

Свободу Статкевичу! Свободу Тихановскому! Свободу всем политзаключенным! Стоп таракан!


популярное за неделю

Мнение

«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов за Тихановских 7 июня по всей Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов за Тихановских 7 июня по всей Беларуси
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко
Не будь винтиком
Не будь винтиком Ирина Халип