«Смейтесь над ними, пристыдите их» 1 7.06.2020, 14:23

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Белорусы приходят на пикеты с боевым настроением.

Прямо сейчас по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

- Друзья, мы с вами должны помнить о том, что чувство юмора нельзя терять даже в самой сложной ситуации. Пожалуйста, шутите, высмеиваете, показывайте, что мы не согласны, - говорит минчанка на пикете. - Мы тут для того сегодня, чтобы защитить наши подписи. Это постыдная ситуация, что люди выходят защитить людей, которые защищают свои права.

У нас есть Беларусь и мы должны сделать все возможное от себя, не на диване, чтобы защитить нашу конституцию. Никто не имеет права пытать наших политзаключенных, ни у кого нет права задерживать людей на улице просто так. 21 век, центр Европы! Позор пыткам! Позор преступной власти, которая позволяет себе силовые методы. Мы будем защищать!

Смейтесь над ними, пристыдите их. Пусть тем, кто нас сейчас этими камера снимает, будет стыдно, потому что потом они будут в здании суда.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.