Минчанин: Мы зашли на Комаровку за черешней и оставить подписи за хороших кандидатов 7.06.2020, 16:02

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На пикеты люди приходят за надеждой, каждому из них есть, что сказать.

Прямо сейчас по всей Беларуси проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских, а также других альтернативных кандидатов. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

На пикете на Комаровском рынке высказался минчанин Александр:

- Мы зашли за черешней и оставить подписи за хороших кандидатов. Килограмм черешни за 11,50. Мы понимаем, что в этих ценах налоги, налоги и налоги. Куда они идут? Их делят без нашего участия, строят себе новые дворцы, вывозят за границу. Вчера я впервые за 5 лет посмотрел БТ. Это не телевидение, это какой-то семейный телеграм-канал одного человека. Мне непонятно, куда идут мои деньги - неужели на это?

Что лично я могу сделать? Рассказать своим родственникам, что за этой журналистикой стоят чьи-то интересы.

Хочу сказать белорусам, я сам был в «диванных войсках». Просто читал новости, но где был я? Не выходил, это не очень сложно. А достаточно было выйти и увидеть, что тут собрались и интеллигенция, и такие же, как ты и твои родители. Им всем есть, что сказать, они пришли за надеждой. Они хотят видеть друг друга и надеяться на то, что нас будет миллионы. Народ – это каждый из нас.

Если отдам свой голос сегодня, и завтра будет 50,0001% за кого-то, буду знать, что я это сделал. Сам перед собой, своими родителями, детьми и будущем буду чистым. Буду знать, что в 2020 году был в этих рядах. Сделал то, что должен был, как белорус.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.