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В оккупированном РФ Антраците взбунтовались шахтеры

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  • 8.06.2020, 21:54
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В оккупированном РФ Антраците взбунтовались шахтеры
На шахте "Комсомольская" бунтуют шахтеры
Фото: Drovosekk / miningwiki.ru

Шахтеры в городе Антрацит Луганской области начали протест 5 июня.

На шахте "Комсомольская" в подконтрольном пророссийским боевикам городе Антрацит Луганской области из-за задержки выплаты зарплаты началась забастовка горняков, сообщило издание "Бабель" со ссылкой на источники на оккупированных территориях.

Об этом же информирует посвященный забастовке паблик во "ВКонтакте", передает gordonua.com.

Шахтеры начали протест 5 июня. Они находятся под землей, водой и едой обеспечены, сообщили администраторы паблика.

По данным Telegram-канала "Луганский инсайд", горняки требуют выплаты долгов по зарплате за март и апрель. 5 июня протест начали 128 горняков, по состоянию на 8 июня под землей остается 119 человек.

"Рабочим шахты "Комсомольская", где продолжается подземная забастовка горняков, перечислили зарплату за май. По поводу выплат долгов за март и апрель – пока тишина (напомню, что выплаты долгов за эти месяцы – основное требование шахтеров)", – сообщил "Луганский инсайд".

Канал опубликовал обращение шахтеров к так называемому министру угольной промышленности "ЛНР" Павлу Мальгину. В нем сказано, что задержки с выплатами зарплат "могут привести к социальному взрыву".

Издание "Новости Донбасса" сообщило, что подконтрольные боевикам "ЛНР" СМИ забастовку горняков не освещают. При этом в ОРЛО наблюдаются проблемы с доступом в соцсеть "ВКонтакте", где появляется основная информация о протестах, а также отсутствует связь мобильного оператора "Vodafone Украина".

Антрацит оккупирован пророссийскими боевиками "ЛНР" с 2014 года, когда Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


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