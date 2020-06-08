Пятрас Ауштрявичюс предложил ЕС ввести санкции в отношении белорусских чиновников 3 8.06.2020, 22:34

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Пятрас Ауштоявичюс

Постоянный докладчик Европарламента по Беларуси обратился к вице-председателю Европейской комиссии.

Постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси, депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс 8 июня обратился к вице-председателю Европейской комиссии, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой отреагировать на происходящие в Беларуси репрессии в отношении демонстрантов и представителей гражданского общества, передает naviny.by.

В письме главе дипломатии ЕС, копию которого европарламентарий предоставил БелаПАН, отмечается, что «на фоне роста числа граждан, которые бросают вызов удержанию власти президентом Лукашенко, перспективы свободных и справедливых выборов выглядят безрадостно: у режима явно нет намерения создать равноправные условия для кандидатов или рассмотреть давние рекомендации Венецианской комиссии БДИПЧ ОБСЕ».

Ауштрявичюс обращает внимание, что об этих проблемах говорится и в последнем отчете специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин, в котором она «выражает серьезную обеспокоенность по поводу постоянных нарушений в стране основных свобод — мирных собраний, свободы мнений и их выражения».

«Как изложено в выводах Европейского совета от 15 февраля 2016 года, ключевым фактором формирования политики ЕС в отношении Беларуси являются реальные шаги, предпринятые белорусскими властями в плане обеспечения всеобщих свобод, верховенства закона и прав человека, — напомнил европарламентарий. — В течение последних четырех лет Евросоюз, действуя в духе "критического взаимодействия", протянул Минску руку — подписал соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии, которые вступят в силу 1 июля, удвоил объем своей помощи и степень вовлечения в технические переговорные процессы по конкретным вопросам. Тем не менее белорусский режим своих обещаний не выполнил».

«На фоне продолжающейся волны репрессий, по моему мнению, Евросоюзу пришло время применить принцип обусловленности и, насколько это возможно, перенаправить имеющиеся средства организациям гражданского общества, которые привержены его ценностям. Этот может оказаться сложным с учетом того, что белорусские власти недавно ввели ограничения в отношении международной помощи субъектам гражданского общества. Тем не менее я считаю, что ЕС должен по крайней мере более активно высказываться о стремительном подавлении свобод, четко выражая солидарность с жертвами репрессий и безоговорочно осуждая аресты активистов, членов оппозиции и кандидатов в президенты», — отметил Ауштрявичюс.

Он также заявил, что «глубоко обеспокоен вопиющими попытками государственных чиновников и провластных СМИ представить финансовую и техническую помощь ЕС доказательством того, что ЕС оказывает поддержку Лукашенко или предоставляет ему некий карт-бланш». Такие «злонамеренные попытки дезинформации», по его мнению, «могут повлиять на имидж и политический рейтинг ЕС, как внутри Беларуси, так и за ее пределами».

«Поэтому я призываю ваши службы оперативно и тщательно разрешать такие ситуации. Мы должны четко донести, что финансовая и техническая помощь ЕС направлена на то, чтобы давать ощутимые результаты для граждан, но никоим образом не на узаконивание или укрепление авторитарного режима», — подчеркнул литовский депутат Европарламента.

Ауштрявичюс убежден, что ЕС должен начать пересмотр политики в отношении Беларуси, в том числе «предусмотреть санкции в отношении должностных лиц и других виновных в нарушениях прав человека и основных свобод, если эскалация насилия не ослабнет, а президентские выборы будут проведены в катастрофических обстоятельствах».

«Принимая во внимание важность и учитывая быстро ухудшающуюся ситуацию в Беларуси, я призываю вас незамедлительно отреагировать, направив четкий и решительный сигнал белорусским властям», — призвал европарламентарий Борреля.