Минчанин: Неплохо мы «шуганули» трехпроцентного 2 1.07.2020, 12:03

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ФОТО: SVABODA.ORG

В решительный момент нас должно быть очень много, сотни тысяч, вся страна.

Читатель Telegram-канала "Баста!" из Минска предлагает активнее вовлекать в протесты наших друзей, родственников и знакомых.

"Саша действует топорно, не задумываясь о последствиях, о том, как это выглядит со стороны, - пишет он. - Сейчас он как загнанный в угол зверь, думает лишь об одном – о спасении собственной шкуры.

В таких условиях – не до тонкой игры.

Сначала с шахматной доски убрал Тихановского и Статкевича. Посмотрел на реакцию людей. Молчат? Значит можно продолжать. Подло бросил за решетку Бабарико. Молчат. Ок, продолжаем. Вчера с доски нагло своровали фигуру Цепкало. Ага, все равно молчат!

Через недельку "свистнет" еще фигурку – глядишь, прокатит. И так - пока на доске останутся одни пешки?

Нам нужно нарастить массу и быть готовыми выйти на улицы. Даже те относительно небольшие протесты, которые прошли 18-20 июня по городам Беларуси, неплохо так "шуганули" и без того нервного трехпроцентного таракана. Сегодня гремим из окон кастрюлями, разгоняем насекомых громкой музыкой, копим силы и злость. Но без выхода на улицы уже в ближайшее время – никак. Флешмобы, велопробеги, партизанские акции, граффити – это все подготовка к улице. Давайте активнее подтягивать друзей и знакомых, вовлекать в протест тех, кто еще в нем не участвует, чтобы в решительный момент нас было очень много, сотни тысяч, вся страна".

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