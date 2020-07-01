«Спасибо вам за то, что разбудили» 1 1.07.2020, 22:35

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Минчанин поблагодарил соседей за то, что они вернули ему веру в белорусов.

Об этом сообщает телеграм-канал “Баста!”.

"Уже почти разочаровался в нашем народе и в себе, - пишет он. - Искренне считал, что мы все забитые и запуганные, что мы ни на что не способны, и так нам и надо, что мы заслуживаем таракана за свою гражданскую позицию.

Оказалось, что я был ой как не прав! Переубедили меня соседи с кастрюлями и громкой музыкой. Те самые соседи, которых я и считал "забитыми" и "запуганными".

Уже неделю где-то я слышу каждый день в семь вечера стук из соседнего дома. Сначала это был кто-то один, потом больше и больше, и сегодня я просто понял, что тоже обязан принять участие.

Я поменял свою гражданскую позицию, я понял, что пассивно не победишь, и что нужно с чего-то начинать. Флешмоб с кастрюльками, как по мне, это неплохое начало.

Спасибо вам за то, что разбудили".

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