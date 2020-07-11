В Беларуси резко подорожал картофель 6 11.07.2020, 13:29

5,692

Рост цен на «второй хлеб» обогнал подорожание всех остальных продуктов.

В Беларуси в июне больше всего подорожали картофель и морковь, подешевели помидоры и огурцы, сообщает БелТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Картофель подорожал на 50,48%, морковь - на 32,64%, свекла - на 26,47%, яблоки - на 22,4%, свежая белокочанная капуста - на 15,14%.

В целом фрукты подорожали на 6,28%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,36%.

Обеды в столовой стали дороже на 0,95%, в ресторане и кафе - на 0,36%, фастфуд - на 0,24%.

Табачные изделия поднялись в цене на 0,24%, алкогольные напитки подорожали на 0,25%.