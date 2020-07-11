Стали известны новые результаты проб воды во Фрунзенском районе Минска 5 11.07.2020, 14:16

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что не так было в системе водоснабжения столицы?

С тех пор как в кранах минчан начались проблемы с водой, прошло 18 дней. О ЧП мало что известно и сейчас: в первый день в воде обнаружили нефтепродукты, перманганатную окисляемость, позже людей попросили не пить воду, освободили от уплаты за целый месяц, а СК возбудил уголовное дело, пишет tut.by.

В первый же день происшествия, 24 июня, tut.by сдал 5 литров воды на анализ в независимую лабораторию, и только сейчас мы получили ответ.

24 июня 800 тысяч минчан остались без нормальной воды, она была с таким сильным запахом, что пить ее оказалось невозможно. Несколько дней некачественная вода была во Фрунзенском, Московском и Центральном районах. Директор «Минскводоканала» Олег Аврутин уверял, что никакой аварии не было, а в распоряжении редакции tut.by оказалось письмо Главного санитарного врача Минска Нелли Гиндюк.

«…По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие питьевой воды требованиям Санитарных правил и норм по следующим показателям: запах при 20 ºС и 60 ºС, перманганатная окисляемость, нефтепродукты», — говорилось в документе.

Каким образом нефтепродукты оказались в воде и какое было их превышение, официально никто не объяснил. Позже Минздрав назвал другие причины некачественной воды — превышение по запаху и окисляемости перманганатной.

В первый же день ЧП, 24 июня, tut.by в одном из домов в Сухарево набрал 5 литров воды и отвез на анализ в частную лабораторию «Нова Инжиниринг». Нам обещали ответ через 10 дней, получили его мы только сейчас. Судя по письму, исследование проводили инженер-эколог, начальник санитарно-химической лаборатории и директор. Мы сдавали воду, которую чиновники просили не пить, говоря о том, что она непригодная.

«Образцы были исследованы по следующим показателям: органолептические (цветность, мутность), рН, нитраты, нитриты, сульфаты, фосфаты, хлориды, железо общее, аммонийный азот, — говорится в ответе «Нова Инжиниринг». — По всем исследуемым показателям вода соответствует требованиям Санитарных правил и норм 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10−124 РБ 99».

Судя по ответу «Нова Инжиниринг», вода соответствовала всем санитарным требованиям

Как тогда могло получиться, что вода, официально признанная некачественной, по лабораторным исследованиям абсолютно нормальная? Tut.by выслал ответ «Нова Инжиниринг» известному российскому экологу Георгию Каваносяну и попросил его прокомментировать.

— Это самый минимальный анализ. По тем показателем, которые включены, действительно нет превышений, вода соответствует санитарным нормам. Правда не увидел в этом анализе нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, тяжелых металлов, растворенных углеводородов, также нет микробиологического анализа. Из этого анализа не видно, что была какая-то проблема или загрязнение, — говорит Георгий Каваносян и отмечает: для такого анализа срок в 17 дней (мы получили результат 10 июля) слишком большой.

— Например, в Москве его делают три дня. Буквально недавно делал аналогичный, но он еще включал показатели всех аммоний, микробиологию — результаты были готовы через пять дней, — рассказывает Каваносян. — В вашем случае не сделаны пробы на то, на что было подозрение. Возможно, в воде, которую вы сдавали на анализ в лабораторию, были нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, но увидеть это невозможно, потому что анализ включил в себя только базовые показатели.

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Беларуси.