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Геннадий Федынич: ЕС может вернуть личные санкции против белорусских чиновников

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  • 12.07.2020, 17:51
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Геннадий Федынич: ЕС может вернуть личные санкции против белорусских чиновников
ФОТО: praca-by.info

Протестующим белорусам нужна поддержка.

На заседании Европарламента в Брюсселе при обсуждении ситуации в Беларуси прозвучали резкие оценки предвыборных репрессивных действий белорусских властей.

Один из лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадий Федянич в интервью «Радыё Рацыя» заявил, что, возможно, будут возвращены жесткие меры, в частности, личные санкции против белорусских чиновников, нарушающих права человека.

- Если сегодня правительство Беларуси действует недемократично, незаконно и игнорирует все предыдущие рекомендации ОБСЕ, то, безусловно, Европейский парламент должен обратиться к ЕС и принять соответствующие меры, чтобы не просить, а заставить сделать все законно и демократично.

Профсоюзный лидер подчеркивает, что соглашение об упрощении визового режима, которое предусматривает более дешевые визы для белорусов, следует оставить.

«Это нужно прежде всего нашим гражданам, а не правительству», - уверен Геннадий Федынич.


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