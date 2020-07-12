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Мятежный схиигумен Сергий предложил Путину передать ему все полномочия

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  • 12.07.2020, 19:40
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Мятежный схиигумен Сергий предложил Путину передать ему все полномочия
ФОТО: ВЛАДИСЛАВ ЛОШАКОВ / КОММЕРСАНТЪ

Он назвал протесты в Хабаровске «первой ласточкой».

Лишенный сана российский схиигумен Сергий Романов, который взял под контроль монастырь на Урале, предложил Путину передать ему все полномочия, передает «Эхо Москвы».

На видео, которое представил представитель опального священнослужителя Всеволод Могучев, Сергий Романов заявил, что ждет президента РФи патриарха к себе на переговоры и на покаяние. Он утверждает, что в три дня наведет порядок в России.

Сергий Романов также назвал протесты в Хабаровске «первой ласточкой. А ласточки, по его словам, «по всей России живут и даже летают над Кремлем».


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