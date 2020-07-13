«Сегодня мы требуем перемен!» 1 13.07.2020, 7:49

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В Вашингтоне прошла акция солидарности с Беларусью.

11 июля белорусы Вашингтона в четвертый раз вышли к зданию посольства Беларуси в Вашингтоне, сообщили сайту Сharter97.org организаторы пикета.

Организатор протестов Алексей Хальченя из Вашингтонского отдела Белорусско-Американского Объединения (БАЗА) напомнил, что кульминация протестных акций планируется на 9 августа.

«Самое малое, что мы можем сделать сегодня - это проявить солидарность с соотечественниками. Белорусский народ созрел для перемен. Мое поколение фактически выросло, видя одно лицо в ящике изо дня в день. Сегодня мы требуем перемен!» - заявил активист БАЗА Никита Ильяшевич.

Очередной протест у посольства состоится 18 июля.