Деградирующая Россия будет испытывать центробежные тенденции 2 Эль Мюрид

13.07.2020, 12:09

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Фото: Коммерсантъ

Власть дала слабину.

В Хабаровске массовые и несанкционированные протесты, поводом которых стал арест Фургала. Трудно сказать, насколько любят хабаровчане своего губернатора, но то, что они очевидно ненавидят тех, кто дал команду его арестовать - с этим трудно спорить.

Теоретически у режима есть два возможных ответа. Отреагировать: естественно, в привычном стиле - с вводом Росгвардии, арестами и тому подобное - либо подождать, пока протест "выгорит", так как он очевидно неорганизован, у него нет лидеров, целей и внятных лозунгов. А потом - все тот же террор. Ничего другого предложить людям отечественные фашисты все равно не в состоянии.

Пока нет оснований предполагать, что хабаровские протесты будут иметь на выходе какой-то результат. Это просто акт отчаяния людей, которым ясно дали понять, что их мнение никого не интересует, что лагерная администрация делает в пределах колючей проволоки вокруг огромного концлагеря что сочтет нужным.Однако возможно, что стихийная самоорганизация выплеснет и лидеров, и цели. Тогда у Кремля не останется ничего иного, как реагировать уже по-настоящему.

Народ для кремлевских - это смертельный враг, а с врагом, как известно, не церемонятся.

Прегрешение Фургала в целом известно: он попал во власть несистемным образом. Второе преступление против режима заключается в том, что авторитет Фургала в Хабаровском крае существенно выше авторитета Путина. При этом губернатор не положил на алтарь победы в ходе голосования этот авторитет, а пустил все на самотек. И со всеми приписками и фальсификациями край вытянул только 44% явки. Это, похоже, и стало последней каплей.

Режим реагирует на проблемы так, как он способен - репрессиями. Никаких иных методов управления у него уже нет. Количество арестов, задержаний и посадок постепенно увеличивается - пропорционально росту напряженности в обществе. У такого процесса есть одна особенность - после преодоления определенного рубежа возникнет качественно иная ситуация, запустятся положительные обратные связи, и для подавления протестных настроений нужно будет применять все больший масштаб террора. Резервы быстро исчерпаются, и возникнет проблема качественного перехода уже в области самих репрессий. В братской Венесуэле, к примеру, проблему решили поголовным вооружением криминала, который и обеспечивает лояльность убийствами и бессудными расправами, несистемным террором. В не менее братской Сирии подобные вооруженные формирования носят название шабиха - и она тоже (еще до начала войны) наводила ужас на население, действуя примерно теми же методами. Комплектовалась шабиха из той же уголовной среды, единственным критерием отбора была безусловная лояльность нанимателю.

Вряд ли Путин станет изобретать что-то иное. Социально близкие уголовные элементы уже использовались ранее в различных полу-силовых формирований, однако перед ними стояли несколько иные задачи, поэтому сегодня они оказались не у дел, так как контингент всевозможных "православных байкеров", патритических движений "Серб", "Наши" и прочие "Хрюши" для нынешней работы практически непригоден. Но запрос на путинских "коллективос" и "шабиху" уже есть, а потому скоро подобные структуры неизбежно появятся.

Основной угрозой все больше становится "сепаратизм" - регионы уже очень скоро могут начать превращаться в мятежные провинции.

Особенно такие, как Хабаровский край, где власть и без того дала слабину. Стремительно деградирующая страна, да еще столь разнородная и протяженная, неизбежно будет испытывать центробежные тенденции. Которые будут только нарастать. И в этом смысле зачистка именно Хабаровского края выглядит вполне логичной с точки зрения режима. Это уже не только проблема текущей нелояльности лично к фюреру, это проблема более высокого порядка.

Естественно, что подобные действия мало что изменят, так как решается не проблема, а следствие из нее. А потому в случае распада управление все равно будут перехватывать - просто более стихийно и менее организовано. Сам же распад режима обусловлен вполне объективными причинами, которые лежат в основе самой системы безудержного разграбления страны микроскопической кучкой вчерашней помоечной шпаны.

Эль Мюрид, "Главред"